美國輝瑞製藥（Pfizer）和德國生技公司BioNTech（BNT）合作研發的新冠疫苗，相較於流感疫苗只須存放在平常冰箱，輝瑞疫苗得儲存在攝氏零下70度，加上大量製造及配送問題，恐怕不是所有國家都能夠負擔得起，由此可見，疫苗至少在一段時間內，恐成為富裕國家才有的專屬品。

根據美國財經媒體報導，疫苗必須在零下70度的環境下冷凍保存，若要解凍，就必須要存放在2至8度的冰箱，且五天內就必須施打，否則就會變質。這對全球疫情第二嚴重、人口超過13億的印度而言，根本負擔不起，因為印度部份地區，甚至連提供給三歲以下小孩施打的麻疹疫苗，都無法滿足，何況全民都需要的新冠疫苗。

報導指出，歐盟已下訂了三億支輝瑞疫苗，而哥斯大黎加、厄瓜多及祕魯等拉丁美洲國家，則訂購不到1000萬支，由此數字顯示，這些國家只打算進行有限度施打，至於印度，目前尚未與輝瑞有疫苗訂定採購協議，甚至有非政府組織人民健康運動（People's Health Movement）在印度的成員T. Sundararaman直言「忘了它吧」。

零下70度的極端低溫，也讓疫苗在運送途中難免會耗損，輝瑞疫苗的亞洲代理商「復星醫藥」董事長吳以芳便說，僅僅是布局大陸及香港的疫苗配送，耗損的成本可能就會達到上千萬人民幣。因此，報導也提到，一些開發中國家，最終可能完全與輝瑞的疫苗無緣，至少在一段時間內，恐成為富裕國家才有的專屬品。

(中時新聞網)