林艾璇（大元）日前剛拍完台語劇《羅雀高飛》，將於14日過30歲生日，在經紀公司藝和創藝安排下，她特別赴小琉球秘境，拍攝寫真集《＃數到三之後》，日前成功鏟肉12公斤的大元，她在夕陽餘暉的海灘化身現代維納斯，秀出小麥色肌膚的完美曲線，令人眼睛大吃冰淇淋，寫真集將於14日她生日當天開始預購。

大元日前剛殺青《羅雀高飛》後，立刻投入寫真集拍攝工作，但因為天氣影響，使得開拍日一再延宕，眼看生日迫在眉睫，團隊不畏風雨到拍攝地，沒想到大元站定位後，太陽立刻冒出，攝影師也讚大元是「晴天娃娃」。寫真集中大元將展現10套造型，拍攝過程她也煞到髮型師2歲兒子，由於部分服裝較養眼的「限制級」場景，小朋友不能跟，小男孩還大喊「我要漂亮姊姊」，被團隊虧「妳成功把到小妳28歲的小男友了」。

對於寫真集即將推出，大元形容心情：「不知不覺一晃眼，我們都一起走到了這一天，也必須如此。無論樣貌的改變或心智的淬煉，走出溫室，面對未知的一切在數到三之後，都變得更有趣了。」也感性寫下：「對於我來說，我也一樣，不管你喜歡什麼時期的我，我想告訴你，我很愛現在的自己，並且滿心期待的準備迎接下一場新的挑戰。我叫林艾璇，數到三之後，邀請你和我一起，擁抱更好的自己。」寫真集《＃數到三之後》14日起開放博客來預購，預計11月底出貨，誠品、金石堂、光南等各大實體書店將上架販售。

成功瘦12公斤的大元，在寫真集中展現完美身線。（藝和創藝提供）

大元特地赴小琉球秘境拍攝寫真集《＃數到三之後》。（藝和創藝提供）

大元寫真集《＃數到三之後》將展現10套造型。（藝和創藝提供）

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