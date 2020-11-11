經典古裝劇《甄嬛傳》太經典！經典到已經播完將近快十年了，還是能引起不少觀眾討論。近期，還有劇迷在PTT上分享一篇心得，說到他重看《甄嬛傳》，發現果郡王真的是痴漢耶！同時他更列出六點覺得不對勁的地方和大家分享。

1.喜歡紙人小像

當初果郡王從樹上幹走甄嬛小像，然後就偷偷迷戀上小像；後來還被發現小像邊緣破損，表示常常拿出來看。但是喜歡小像這件事，就跟喜歡2d的動漫宅差不多吧？小像用紙剪出來的，總之一定是2d風格，果郡王這麼喜歡小像，感覺真的怪怪的，如果你朋友從皮包裡拿出某個2d美少女的圖案反覆翻看，看到邊緣都破損了，你心裡不會覺得毛毛的嗎？

2. 雨中吹簫、半夜趕貓

以前小時候經過喜歡的女生家樓下，都會多看兩眼；因為他們家在二樓，又是陽台進出那種格局，剛好也在我上學的必經之路，所以都會經過她家，看有沒有機會「巧遇」。還好那個時候沒有甄嬛傳，如果我受到果郡王的啟發，下雨天去她們家樓下吹笛子，聽到有人尖叫有蟑螂，就爬上二樓幫忙打蟑螂，不知道我還能不能好好的在這邊打廢文。

3. 雪地降溫

我不知道為什麼，我第一次看的時候其實滿感動的？但是這次看，就只剩下吐槽而已，為啥你幫女生降溫一定要抱抱？你可以把甄嬛丟雪裡呀！也可以把毛巾拿出去冰，或是包一些雪回來敷在頭上，從小到大我只看過兩人在雪裡失溫要抱抱，沒看過幫人退燒也能抱抱的？抱抱治百病呀！

至今還有許多人會重新複習《甄嬛傳》 (圖/ 翻攝自網路)

4. 覬覦兄嫂，喜愛撩妹

果郡王看到妹子就喜歡沾一下，沾完了弄到人家芳心暗許就偏不娶，一心就覬覦兄嫂，還趁兄嫂在寺廟中修行時 偷偷去雨中吹簫、半夜趕貓。看到妹就沾一下，活該沾了一個浣碧回家。

5. 隨身攜帶犯罪證據

有人覺得為啥果郡王要跟甄嬛在皇宮裡拉拉扯扯，還好看到的是寧貴人，這點我是可以體諒，因為外男和妃嬪平常是沒機會碰面，大概也只有這種家宴或皇帝傳召的情況有機會碰面，就像我會經過女孩子家樓下，因此這點算是我懂他，可是你一年能進宮幾次？那個邊緣破損的小像，你怎麼不放家裡，一定要在進宮的時候帶在身上，阿這不就是偷吃不擦嘴嗎？根本就是喜歡玩哥哥的女人，什麼寧貴人、瑛貴人 想蒐集皇嫂，謀奪皇位嗎？

6. 顏值不行

顏值有分兩種，絕對顏值和劇中顏值，果郡王演古裝就有種虛虛的感覺，表演深情更有一種癡漢風，富察傅恆就沒這個問題，雖然有人說他面無表情，但至少不像癡漢。我們從甄嬛和皇上第一次在盪鞦韆偶遇就能看出端倪，如果皇上長成那樣，甄嬛都能相信他是果郡王了，那表示果郡王也不怎麼好看吧！不然是誤會個屁！怎麼甄嬛就信了？當初皇上看到甄嬛在盪鞦韆，就假裝自己是果郡王！去幫甄嬛推鞦韆，完事以後還約甄嬛下次見面，偷偷在女孩後面，趁她不注意幫推鞦韆，完全癡漢的行徑。

(中時新聞網)