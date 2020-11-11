王彩樺對劉冠廷獻吻。（羅永銘攝）

入圍金馬九項大獎的《同學麥娜絲》11日舉行上映記者會，導演黃信堯率領演員鄭人碩、施名帥、納豆、劉冠廷、王彩樺、潘慧如、朱芷瑩、洪小鈴、鄭宇彤盛裝出席，全卡司首度齊聚同台暢談幕後甘苦，而11日是劉冠廷生日，記者會上大家也端出大蛋糕為他慶生。劉冠廷驚喜說：「謝謝大家，電影和我的生日結合在一起，好兆頭，希望票房大賣票房長紅 ！」片中飾演劉冠廷女友的王彩樺和死黨鄭人碩、施名帥、納豆都獻吻祝賀。

劉冠廷和王彩樺互誇演技好，王彩樺說：「我演出時就被他眼睛電到，很容易就融入那個情節，他很會演，我都跟他走了！ 」劉冠廷則嘴甜說：「我才被妳融化了，妳在電影裡很溫柔啊！」被問「公開調情」會不會擔心孫可芳（小豆）吃醋，王彩樺說：「小豆很可愛，我非常喜灣她，會演又有禮貌！」劉冠廷趕緊「好啦好啦」示意換個話題，並笑說前一晚已與孫可芳吃燒肉慶生。

納豆和潘慧如在片中有激情戲，潘慧如笑說擔心家人無法接受她的尺度，至今不知該不該邀請家人看電影，談到這場戲，潘慧如表示拍攝當下想的是別的男人，事前也喝一點酒放鬆，王彩樺在一旁聽了開玩笑說：「要是我（要跟納豆），會喝兩瓶威士忌。」

而施名帥與女友朱芷瑩在片中演夫妻，一場男方被女方抓包出軌的戲，朱芷瑩盛怒之下把家中碗盤全部摔破，被問現實生活中吵架會不會這麼激烈，施名帥說：「她很溫柔賢淑，我比較幼稚，我不愉快會用愚蠢的方式讓它過去。」

主持人陶晶瑩則透露，納豆在片中跟一位海外「男神」有對手戲，納豆自豪說：「我算是嫡傳海外的弟子，碰到正確的老師之後，人生更好了！」陶晶瑩則說：「麻煩教一下我老公！」電影11月20日全台上映。

(中時 )