美股中概股、遊戲直播平台鬥魚的高層11日在財報發布後的電話會議中透露，11日早上鬥魚已經向美國證券交易委員會（SEC）遞交私有化退市的申報文件，正在等待批准。截至台北時間11日晚間8時22分，鬥魚美股盤前上漲1.62％至13.83美元。

澎湃新聞報導，近一個月前，另一遊戲直播平台虎牙和鬥魚聯合宣布，雙方已簽訂合併協議與計畫，預計於2021年上半年完成合併。有待SEC批准生效後，鬥魚將會舉行特別股東大會，對此項合併進行投票表決，但目前還沒有具體的後續交割完成時間表。

鬥魚11日公布2020年第三季財報顯示，第三季營收達到人民幣（下同）25.5億元，年增37％，非美國通用會計準則下，淨利為9,872萬元，年增36.8％。在用戶規模方面，平台整體MAU達1.94億，年增18.6％。行動端MAU達到5,960萬，年增14.4％。單季付費用戶數提升至790萬，年增12.7％。

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