公視新創電影《媽！我阿榮啦》、《訪客》11日舉辦上檔記者會，兩部片的主創團隊與演員徐愷、楊小黎、張軒睿、林映唯到場分享拍攝經驗。兩部戲皆屬驚悚類型，張軒睿回憶某次在香港拍戲，曾在旅館撞鬼，三更半夜棉被總被拉，「後來感覺有人貼近我耳朵，還對我吹一口氣，嚇到我整晚沒睡，非常害怕」。

張軒睿說，有靈異體質的工作人員說，他房間內有個男生在逗留，「但我沒換房間，就跟『那個男生』相處到殺青」，前後拍攝將近一個月時間，張軒睿到後來受不了對「那個男生」說：「我真的很累，可不可以讓我好好來拍戲，拍完我就離開，後來就真的沒有再遇到。」

《媽！我阿榮啦》劇中楊小黎為愛執著，她笑說自己跟角色很像，認定後就無法改變，比起肉體更重視心靈。她雖單身7年但不乏小開、離婚成熟男追求，至今沒感覺，「我看三次就知道會不會繼續發展」，過去她不接受弟弟，現在小5歲可接受，最近朋友知道她喜歡許光漢，生日當天還戴上許光漢面具端蛋糕，她笑說：「覺得這一切荒謬，但還是把臉帶回家了。」

《媽!我阿榮啦》22日晚間10點公視播出，中華電信MOD於23日周一0點上架。《訪客》29日晚間10點公視播出，台灣大哥大myVideo於29日晚間23點30分上架。

(中時 )