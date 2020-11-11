泌尿科醫師邱鴻傑日前在節目上分享案例。(圖擷取自醫師好辣官方Youtube頻道)

膀胱無力？一名24歲的男子困擾的表示，自己平時狂跑廁所，一天更是超過30次，晚上睡覺時尿道口還會覺得非常灼熱，令他難以入睡。原本他想買成藥吃，怎料症狀加劇，無奈下只好就診。當醫師脫下褲檢查後，在生殖器的地方稍做擠壓，便有白濁的分泌物流出，而經檢查後確定是得了淋病。

泌尿科醫師邱鴻傑日前在節目《醫師好辣》上分享，一名24歲男子到診間主訴自己一天要跑廁所30次以上，且小便到後半段還會出現白色分泌物，他原以為只是單純的泌尿道感染，便自行到藥局買藥吃，但病情卻不見好轉，上班時不斷跑廁所，連晚上睡覺都能感覺到尿道口非常灼熱，不堪其擾的他只好轉向醫師求助。

邱鴻傑表示，當他替男子進行理學檢查，脫下褲子後往生殖器一擠壓，便發現「白色膿液」從洞口湧出，他當下直覺是染上了「淋病」。而進一步詢問男子，他才坦承曾和朋友在外「花天酒地」，發生了不安全的性行為。而醫師接著取他的膿液進行細菌培養，結果證實男子真染上淋病。

邱鴻傑接著解釋，男子會頻尿是因為刺激感，「這種東西會刺激尿道口，造成他一直想要去上廁所，每次都尿一點點，尿到最後甚至會覺得那地方解尿非常痛。」而男子服藥一周後症狀有所改善，但邱鴻傑也再三提醒他，務必帶性伴侶就醫治療，避免發生乒乓球效應。

(中時新聞網)