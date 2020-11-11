隨著台灣今(2020)年正式進入5G元年，台灣之星也不負眾望於「電信雙11」推出跨世代「雙11一日限定資費」，成為首家在「電信雙11」推出5G資費方案的電信業者，吸引許多民眾早早準時上線搶購，今(11)日上午11:00正式開賣後，短短25分鐘，申辦數就突破1萬門，超越去年43分鐘賣出1萬門的紀錄， 5G+4G第一門門號限量8萬門(不含第二門加購)有望於晚間提前售罄。有鑑於許多消費者反應因上班日有工作在身，無法向原業者辦攜碼、查詢違約金、雙證件不在身邊，或是想先和家人商量，種種原因導致無法及時申辦，但限量的8萬門號又即將售罄、相當焦慮，紛紛反應能否延長或加碼，因此台灣之星緊急召開內部會議，秉持一年一度擴大回饋消費者的精神，決議回應消費者期待：加碼1萬門「雙11一日限定資費」，且一樣可以自由選擇是否半價加辦第二門，消費者可視使用需求選擇 (1)5G月租$299，即享不限速上網吃到飽，再加辦第二門只要半價$149，同享5G不限速吃到飽；或是(2)經典4G月租$188，除可享終身不限速上網吃到飽，加辦第二門半價、只要月租$94，同享4G終身不限速吃到飽，以上不論5G或4G雙11資費，同享網內免費、網外+市話共送100分鐘的優惠。

(中時新聞網)