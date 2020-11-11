金馬執委會今日（11／11）公布第57屆金馬獎頒獎典禮表演嘉賓，小提琴家陳銳與台北愛樂將擔任開場表演，以「永遠的新天堂樂園」喚起觀眾對電影院的美好記憶，也帶出本屆所有入圍影片。李霈瑜（大霈）、于子育、陳淑芳、Heyo霍嘉豪、阿弗、盧廣仲、陳昊森將演唱入圍電影歌曲，而當晚人在高雄舉辦演唱會的盧廣仲將和陳昊森連線表演，此外，華裔小提琴家陳銳、金曲歌后艾怡良，以及特別為典禮打造新歌的黃明志都將上台表演。

本屆金馬獎「最佳原創電影歌曲」競爭激烈，《孤味》分飾同一角色的陳淑芳、于子育將跨越時空演繹動人的主題曲，而《消失的情人節》女主角李霈瑜（大霈）帶領So-So Heroes瘦瘦英雄一起演唱〈Lost and Found〉。以《狂舞派3》同時入圍新演員的香港饒舌歌手Heyo 霍嘉豪將與阿弗表演〈歡迎嚟到呢座城市〉。《你是豬》的入圍歌曲多達四種語言，由於其他演唱者無法前來，身兼導演與包辦詞曲唱的鬼才黃明志特別全新創作了〈小鮮肉變男子漢〉，把首唱獻給所有電影人。當晚在高雄舉辦演唱會的盧廣仲也將隔空和典禮現場的陳昊森聯袂表演〈刻在我心底的名字〉。而由影壇潛力新星組成的金馬遞獎大使也邁入第四年，今年將由徐謀俊、林輝瑝、范姜彥豐三名新人擔任。

(中時 )