摩根士丹利證券指出，儒鴻法說會釋出第四季、來年首季樂觀展望，毛利率更可望進一步攀升，意味市場持續嚴重低估儒鴻的結構性利多，股價重新評價（re-rating）可期，將推測合理股價升上550元。

事實上，摩根士丹利證券非科技產業分析師程世維不過就在一周以前，才將儒鴻推測合理股價升至市場最高的500元，法說會後立刻再度調升為550元，且將儒鴻列為紡織製鞋OEM廠的投資首選，堪稱儒鴻本波股價重返榮耀的發動機。

程世維直指，儒鴻法說會最大亮點除產能極為吃緊外，莫過於經營管理階層看好10月營收尚不是2020年全年高點，而且獲利率看起來相當不錯。必須留意的是，儒鴻10月營收才創了單月歷史新高，若如經營管理階層所言，10月還不是最高峰，則儒鴻營收再創歷史新猷的想像空間便非常大。

有鑑於此，大摩將儒鴻第四季營收預期調高為年增10％，預估單季毛利率、營業利益率各是29.9與22.1％，較去年同期分別增長1.3與2個百分點。

摩根大通證券指出，儒鴻法說會上釋出訂單能見度改善訊息，且產能滿載狀況將延續整個2021年上半年，是令人驚奇的亮點。小摩於法說會後，也將儒鴻推測合理股價升至460元。

在各主要客戶2021年訂單動能方面，根據儒鴻說法，Nike因市占率提高，訂單將成長15％左右，為連續第五年增加；Lululemon提高對高單位售價布料的採購量；Under Armour持續去化庫存，並已走出谷底；Target與Costco的自有品牌系列拜同店銷售增長（SSSG）進步，銷售狀況不錯。

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