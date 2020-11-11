「疫情年」新鮮人求職更積極！1111人力銀行11日公布最新「2020新鮮人就業追蹤調查」，結果發現，目前已有七成七的應屆畢業生順利投入職場，比2018年調查時的六成九來得高，甚至有37.1％的受訪者一個月內就找到工作，顯示今年新鮮人比往年來得積極，且普遍有「先求有、再求好」的務實態度。

此外，在薪資方面，1111調查發現，目前已經找到正職的新鮮人，第一份工作起薪29,714元，不僅比2018年增加2,672元，更創下1111從2011年有該調查以來的新高（僅2019年無調查）。另外，新鮮人期待薪資33,705元，也較前年增加2,602元，雖然起薪與期待薪資雙雙墊高，但實際起薪跟期待薪資之間的「期待落差」縮小至2016年調查以來新低，也說明今年新鮮人更加務實。

1111人力銀行媒體中心發言人黃若薇說，隨著國內疫情趨於平穩，政府力推振興方案，國人消費信心恢復，帶動就業市場逐漸活絡，根據1111人力銀行資料庫顯示，10月份有效工作機會數來到49萬筆，創下近13個月新高，顯示因疫情衝擊遞延徵才的企業，已陸續釋出職缺。

為進一步提升青年即戰力，充實企業升級轉型所需人才，1111人力銀行11日舉辦「產學合作發表會」，邀請逾40所公私立大專校院、近70家知名企業，超過250位產官學界代表齊聚見證「產學合作平台」的誕生。1111人力銀行總裁林文雄表示，1111不再只是求才及找工作的網路平台，秉持著企業社會責任的理念，希望發揮社會正向影響力。

1111表示，該「產學合作平台」將有效連結企業需求及學校資源，首創校方、企業、學生三方媒合機制，提供「技術合作」、「企業實習」、「企業參訪」及「課程講座」服務，促成產學合作、縮小學用落差，協助學子及早接觸企業文化，儲備即戰力，希望讓「畢業即失業」成為歷史名詞。

為了解應屆畢業生就業規劃，1111人力銀行進行「2020新鮮人就業追蹤」調查，針對應屆畢業生進行立意抽樣調查，調查時間2020年10月19日到11月4日，總計回收共1,368份。

(工商 )