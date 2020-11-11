日前傳出美國海軍陸戰隊來台，為我國軍進行突擊舟、快艇滲透等4週授課課程。美國國防部官媒《星條旗報》報導「並不準確」。資深媒體人陳揮文表示，海軍司令部去做這麼激進的事，這就是大內宣跟大外宣務虛的狀況，是非常可怕的。

陳揮文在《飛碟晚餐-陳揮文時間》節目中表示，美國海軍陸戰隊來台灣授課，被美國嚴詞否認，丟臉丟到美國了。對外要團結，對內要把帳算清楚。就算是美國陸戰隊真的來，你也不能講啊。把大陸給惹毛了，你看美國有來喔、美軍有來喔。之前大陸駐美公使李克新就曾表示，「美國航母開到高雄港，我們就開打。」

陳揮文認為，美國陸戰隊來台灣授課，到底意義在哪裡？海軍司令部去做這件事情的意義何在？敲山震虎，還是故意說美國人在幫我們，即使拜登當選，陸戰隊還跑來，實在看不懂。包括大陸和美國建交的前提，就是美國要自台撤軍。也就是為什麼《中美共同防禦條約》被撕毀了，美軍跑光光了，因為當初中美建交的條件之一，就是美軍要撤出台灣。這時民進黨去操弄這些，他覺得不妥。

陳揮文指出，海軍司令部去做這麼激進的事情，其實跟戰技沒有什麼關係。這個就是大內宣跟大外宣務虛的狀況，這是非常可怕的。

(中時新聞網)