台灣電力今天在爆米花棒球聯盟對戰綺麗珊瑚，一開賽就灌進6分大局奠定勝基，全場共揮出18支安打，終場就以12：4擊敗對手，戰績2勝3敗；綺麗珊瑚則吞7連敗還沒開胡。

台電今天在1局上就展開猛烈攻勢，連3棒安打後，又靠保送及廖俊凱、李冠賢的連續安打串連攻勢，一口氣搶下6分。儘管先發投手劉智銚在下半局丟2分，但台電持續有分數進帳，5局上連續4棒安打多添3分拉開比數，一路領先至終場。

此戰台電先發9人全員安打，共5人繳出單場至少雙安的表現，其中廖俊凱揮4安，李育全、林軒逸也都是3安猛打賞演出。投手方面，劉智銚先發2.1局失3分，之後蔡偉凡、謝柏賢依序登板無失分，李岳川後援3局失1分。

距離台電前一次在爆米花出賽已是11天前，總教練鄭竣哲指出，今天打完前兩局比數稍微拉開之後，就陸續把一些選手換上場，盡量讓大家都能上場實戰調整，且讓年輕選手透過比賽增加經驗，包括林軒逸、李冠賢等年經球員都有不錯的表現。

林軒逸前4場比賽僅出賽2場，共3打數敲1支安打，但鄭竣哲透露，這段爆米花休兵期間，球隊仍有找其他球隊友誼賽，林軒逸的打擊近況比較穩定，因此被排為此戰的先發捕手，他也繳出單場5支3的好成績。

林軒逸謙虛表示，自己的狀況普通，賽前的身體感覺不太好，可能北部天氣比較冷，身體有些僵硬，因此上場只是「看球打球」而已，「剛好球都投到比較甜的位置。」能在近期比賽中維持穩定表現，林軒逸說：「就把每一次練習都當作比賽，別讓自己太安逸，上去就全力以赴，有機會就用力打。」

(中時 )