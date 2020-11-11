日月光文教基金會今舉行第六屆「環保學術碩博士論文獎助」、第二階段頒獎典禮暨論文發表會，計有1位博士、16位碩士獲獎，博士每人頒給7萬元、碩士4萬元，加上第一階段已頒發的獎助金1萬元，博士每人獲得獎助金為8萬元，碩士5萬元，第六屆頒贈17位碩博士獎助金共計90萬元。

日月光環保碩博士論文獎助第六屆第一階段頒獎，因應新冠肺炎防疫取消，並將獎助金於今年2月21日直接匯入獲獎同學帳戶中，現今疫情稍緩，日月光文教基金會在今日舉辦第二階段頒獎暨論文發表會。

日月光文教基金會董事長曾元一致詞時表示，環保是非常專業且深奧的領域，大家在此領域交流非常重要，日月光文教基金會非常重視環境領域為社會貢獻，未來我們也將成立日月光環保永續基金會，在環保研究領域能給予更多的協助。

本屆日月光環保學術碩、博士論文獎助得獎論文，內容相當卓越，例如台大環工所博士劉乃綾，針對廢水處理，以提高電容去離子之電極提升脫鹽效果，在兩種不同廢液測試取得改善，得以優化廢水處理效率等。

高醫大生物醫學暨環境生物系李秉衡，研究高雄那瑪夏在經過八八風災後，螢火蟲類黑翅螢，應用環拍機來偵測記錄光點與環境因子等，分析遺傳結構、分布地區，以減少光害對黑翅螢的傷害，及進行復育環境條件判斷可適性。

其他碩士論文，像台大環工所碩士張翊群，相較傳統的「哈伯法」使人類得以生產人工氨氮製作肥料，大幅提高糧食生產；若改使用光觸媒生產，同時還能降低溫室氣體與廢水排放，同時解決環境與能源問題。

台大碩士劉尚庚以台北市人口密集都會區為範例，規劃出永續城市必須系統，以因應各種氣候變遷之衝擊。屏東科技大碩士黃柏勳利用透水混凝土相對傳統道路使用不透水混凝土之優點，計算並實測面臨降雨量、抗壓強度、透水係數、孔隙率，且實作尋求減少作業時數。成大碩士曹鈞分析1980年至2017年間台灣七個南部集水區，不同參數推動下對於水資源流量的最佳控管方式

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本屆獲獎的博士為臺灣大學劉乃綾；碩士包括臺台灣大學陳凱婷、沈如妍、劉尚庚、張翊群、洪愷鈞，中興大學高安，成功大學曹鈞、賴奕丞、賴磬萱、王珮馨、盧宜均、陳欣雨，東華大學張智堯，屏東科技大黃柏勳，高雄醫學大李秉衡，宜蘭大學黃琮翰，計16名。

日月光文教基金會從2014年起舉辦環保學術碩博士論文獎助，積極培養環保學術人才，採取二階段審查並分階段頒獎，博士論文每名共獎助8萬元，碩士每名獎助5萬元，包括這次第六屆在內，已獎助17位博士、76位碩士，發出的獎助學金共計516萬元。

(中時 )