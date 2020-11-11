日職中央聯盟例行賽今（11）日有2場比賽，其中一場中日龍以3比2險勝廣島鲤魚，兩隊本季賽事全部結束。而廣島隊當家二壘手菊池涼介雖未上場，仍創下日職新紀錄，也就是整季防守二壘零失誤、守備率百分百，成了日職史上二壘手第一人。

菊池涼介被譽為「內野魔術師」，以守備功力精湛聞名。今年10月15日他先以連續434次守備機會零失誤締造中央聯盟新猷，原紀錄是前阪神虎隊二壘手和田豐保持27年的連續432次守備機會零失誤。

今年球季菊池涼介共出賽106場，503次守備機會包含193次刺殺、310次助殺，單季連503次守備機會零失誤。日職紀錄則是前火腿隊白井一幸在1994年保持的單季連545次守備機會無失誤，至今仍是日職史上之最。

以守備率而言，過去二壘手最高紀錄是1987年大洋鯨隊（現橫濱DeNA）高木豐的0.997，如今被菊池涼介以1.000改寫。而在菊池之前，單季零失誤的選手都是守備壓力較輕的一壘手，共有3次，其他位置則無。

菊池涼介從2013年起便包辦央聯二壘手「金手套獎」，今年看來要寫下8連霸紀錄。打擊方面，今年他在106場比賽擊出102支安打，包括10支全壘打，打擊率2成71，另有41分打點，表現也很稱職。

(中時 )