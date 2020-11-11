達明機器人宣布打入歐洲、日本汽車大廠供應鏈，達明機器人表示，在台灣市占率第一的日系汽車大廠採用達明機器人進行品管檢測，而德國馬牌集團Continental也應用達明機器人來優化物件取放應用。

由於汽車一款機型上市後會賣上好幾年，讓汽車產業的自動化程度不僅遠高於頻繁推出新機的消費性電子產品製造業，也高於大部分製造業，隨著少量多樣、智慧製造逐漸成為製造業主流，適合人機協作、可靈活彈性運用的協作機器人越來越受歡迎，市調機構Kenneth Research即預測，到2022年汽車產業協作機器人帶來的出貨和銷售收入，每年成長率高達43％。

達明機器人宣布，台灣市占率第一的日系汽車大廠，在生產線終端最後一道品管關卡，使用達明機器人建置「次世代智慧化檢測系統」，進行所有汽車配備的檢測，檢測站使用客製化棚架、配備四台達明協作機器人，除了原內建智慧視覺外，並於前後加裝共36台外接攝影機，每一台達明協作機器人都額外加裝短、中、長三種不同遠近的鏡頭。

該日系車廠表示，這是該車廠全球唯一使用的自動光學檢測系統及AI智能檢測解決方案的產線，懸吊式手臂延伸至汽車內外部，檢驗雨刷、喇叭、座椅、安全帶、方向盤、儀錶盤、中控、遙控、霧燈、貼紙等項目，並拍照存檔所有檢測資料，機器人內建智慧視覺能紀錄各項檢測資料，是以往人為檢測無法做到的資料保存與追溯。

日系汽車大廠也指出，達明機器人的人機使用介面TMflow，只要透過確實的教育訓練，可由內部人員因應車型改款，或新式車款變更需求快速編程，無須額外請系統整合商至廠內，大幅節省時間、人力與金錢。

達明機器人也宣布打入德國馬牌集團Continental，達明機器人在2018年成為德國馬牌認證供應商，並開始在馬牌的標竿工廠—匈牙利布達佩斯廠，協助提升該廠自動化製程。

達明機器人進一步指出，馬牌布達佩斯廠主要生產汽車的關鍵零組件遠端資訊處理控制單元（TCU），達明機器人協助優化物件取放應用，因內建智慧視覺，客戶不僅可節省安裝第三方相機的費用，更可透過達明的專利「TM Landmark」快速複製至不同工站，大幅節省訓練協作型機器人辨識點位和物件的時間，且搭配「隨插即用」的末端夾爪設計，可快速測試即時反應專案成，。內建智慧視覺的達明協作機器人，符合汽車產業高彈性生產的智慧製造需求。

(工商 )