中華培訓隊今天（11日）在爆米花棒球聯盟午場對上台南市隊，比賽後段「拉尾盤」，將戰局逼進延長賽，林凱威後援2局守住局面，再靠李亦崴擊出2分打點的再見安打，終場以5：４勝出，連兩戰逆轉勝，目前戰績5勝6敗。

中華培訓隊此戰推出旅美投手林暉盛先發，主投5局用101球，被揮出8支安打，包括在2局上被高宸軒轟出陽春全壘打，另投出9次三振，失3分自責分，之後胡智為中繼1局、鄭浩均投2局都無失分。

然而中華培訓隊前7局沒能突破台南市投手黃宗龍的封鎖、只敲出2支零星安打，打完7局仍以0：3落後，直到8局下藉由台南市守備失誤展開攻勢，張益豪、曾宸佐代打都揮出安打，將比數追成2：3，9局下再靠接連保送搭配戰術執行，一舉扳平戰局。

突破僵局制中，台南市在10局上靠高宸軒適時安打攻進1分，但中華培訓隊後援投手林凱威頂住滿壘壓力沒再失分，合計後援2局無責失。

10局下中華培訓隊首名打者採短打推進，不僅成功上壘，還製造無人出局滿壘的得分機會，1出局後李亦崴把球掃向中外野，一棒送回2分向對手說再見。

中華培訓隊打擊沒發揮，讓比賽陷入苦戰，總教練謝承勳透露，這兩天球隊的打擊狀況有點走下坡，原本預計賽後留下來調整，但最終中華培訓隊在延長賽贏球，加上時間已晚，賽後「特訓」取消，全隊帶著笑容收工。

李亦崴今天在第8局替補上場，10局下獲得滿壘的打擊機會，他透露：「當下只想著，別讓自己成為最後一個出局數。」而原本教練團下達強迫取分戰術，他卻點成本壘後方的界外球，之後正常攻擊反而立大功。

「其實沒有什麼想法，只想說把球往外野打。」李亦崴最終掌握一顆偏高的失投球，揮出個人生涯第一支再見安打，他也興奮振臂慶祝。

林暉盛今年在未來之星對抗賽及爆米花聯盟3度出戰台南市，都沒能奪勝，且3度對戰都挨轟，他提到，今天自己的控球狀況不理想，都是壞球走在前面，而單場最快球速達152公里，他提到，目前球速不是自己最在意的地方，「維持正常的球速，用來追求準度。」

中華培訓隊林凱威後援2局奪勝。（中華棒協提供）

中華培訓隊林暉盛無關勝敗。（中華棒協提供）

(中時 )