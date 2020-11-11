曾經是萬千少女的男神陳冠希出道20年，在演藝事業當紅時爆出「淫照事件」，一度退出香港演藝圈，後來多以經營個人潮牌服飾為主；2017年和超模女友秦舒培結婚並生下一女，經常曬小孩照讓粉絲看到充滿父愛的他，近日他更把臉書頭像換成全家福照，不隱藏他「小男人」那面。

陳冠希和超模秦舒培在2016年被拍到去酒店過夜，當時秦舒培尚未和當時的老公華誼兄弟董事總經理趙磊離婚，導致網路輿論一面倒罵陳冠希是小王，破壞別人婚姻；但秦舒培馬上公開離婚協議書，幫陳冠希洗刷第三者嫌疑。在外界還一頭霧水時，2017年兩人公開婚訊，沒多久秦舒培也生下女兒Alaia，讓雙方粉絲都感到十分驚喜。

近日陳冠希把臉書頭像換成全家福照，不隱藏他「小男人」那面。(圖/ 摘自EDC臉書)

而有女兒之後的陳冠希，也不時在社群平台曬照，網友眼裡他就是個寵女兒魔人，秦舒培也曾在大陸綜藝節目《變身總動員》爆料，陳冠希餵奶和換尿布都很熟練，是很給力的隊友；近日他陳冠希的臉書頭像更直接換上全家福照，畫面中陳冠希閉著眼睛，一臉幸福地依偎著秦舒培，看起來就像是個「小男人」，有別於在大眾面前那個帥氣又雅痞的男神。

(中時新聞網)