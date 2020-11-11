沒想到台銀男籃今年的傷痛噩夢，竟然延續到花蓮！上周練球就有蘇士軒、潘祥偉兩名球員扭傷腳踝，台銀11日竟在花蓮觀護盃首戰，最後以80比83不敵台啤，又傷了「雙塔」林郅為、謝宗融，台銀總教練陳國維賽後只能苦笑，「看來我要帶全隊拜拜了。」

林郅為是在上半場快結束，不小心踩到別人的腳，造成左腳踝扭傷，接下來觀護盃繼續上場機率渺茫，謝宗融則在比賽快結束時，不小心造成左膝撞傷，儘管他仍撐到最後關頭才離場，可是結束後離場看來傷勢不妙，台銀頓失禁區雙塔。

「最近我都會去找地方拜拜，看來接下來要帶全隊去拜拜才行，真的都沒辦法專心比賽，如今又傷了兩個，真的很無奈，」陳國維說，「看來郅為接下來觀護盃沒辦法打了，宗融的話，看起來最後膝蓋撞到那一下，狀況似乎也不樂觀。」

唯一讓陳國維感到勉強安心的是，先前效力中華白的陳昱瑞，如今看來狀態不錯，「原本我們打算讓他延後徵召，讓他可以幫我們打夏季挑戰賽，可惜後來仍然決定讓他續待國家隊，但我跟中華白外籍教練帕克聊過，知道昱瑞狀況不差。」

「我也跟昱瑞解釋清楚，他的重點仍在SBL新球季，起碼我看到他最近的表現，包含今天在觀護盃的表現，比起上季好上許多，都處在備戰狀況，看來他準備好了。」陳國維說。

(中時 )