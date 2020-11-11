民進黨桃園市議員王浩宇誣指前時代力量黨工林效先持毒，遭法院二審判決40萬，比一審還多15萬，王更在當時狂言「若無此事從此退出政壇」，如今似乎打算裝死到底，臉書上一個舉動也露餡。

王浩宇誣指時力黨工涉毒案，昨天(10日)二審結果出爐，王浩宇依舊敗訴，且賠償金額由原先25萬加至40萬。結果公布後，不少網友湧入王浩宇臉書留言，要求實現諾言退出政壇，但不久後，王浩宇悄悄更改臉書留言權限，不再讓所有網友留言，也一改過往大砲風格，PO文字數、語氣都變得精簡、和緩許多，但絕口不提判賠與退出政壇一事，遭網友質疑「什麼時候實現諾言啊」、「40萬耶，快點募款啊」、「您好，議員何時辭職」、「午安，哪時要登報道歉啊」、「何時才要兌現承諾退出政壇？不要心虛刪留言或封鎖喔」、「請問你要自己守諾言退出政壇，還是等著被罷免掉啊？ 麻煩你像個男人吧」。

二審出爐後，王浩宇臉書悄悄更改留言權限，不再讓所有網友留言，也絕口不談此案，遭網友質疑想賴帳 (圖／王浩宇臉書)

王浩宇2018年指控林效先持毒，更嗆「我說話我負責」，若無此事，自己願意辭去議員一職，就此退出政壇，然而經過檢警調查後，證實林效先清白，林因此對王浩宇提告，要求精神賠償243萬元，並登報道歉。今年3月，法院一審判決，認定王浩宇未盡查證義務，應判賠25萬元，並登報、臉書道歉。王浩宇當時則稱二審結果尚未出爐，將會拿出更多證據，拒絕道歉。

昨高等法院宣判二審結果，維持原判，認定王浩宇未盡查證義務，並將賠償金額加碼到40萬元，但王浩宇事後絕口不提，就連在政論節目上遭名嘴陳揮文拿此事大酸時，也都罕見低頭不發一語，完全不作反擊。

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(中時新聞網)