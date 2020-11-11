《女力報到》及《粉紅色時光》演員們陪伴大家一起過光棍節，10日舉行「光棍節粉絲不孤單」線上直播，女力報到演員梁瀚名、楊雅筑、王沛語、張瀚元、游小白、楊佩潔、陳彥廷及《粉紅色時光》方志友、陳彥允，分成兩隊一同玩遊戲。現場除了方志友是人妻，其餘演員皆仍是單身，直播觀看累積人數高達2萬人次，網友也開心留言「單身狗萬歲」「有女力的直播，就不寂寞了」。

主持人楊佩潔問男神梁瀚名平時如何解決單身的寂寞？梁瀚名促狹地反問：「你想問早上還晚上？」讓楊佩潔害羞到不知該如何接話。梁瀚名表示，平時常跟朋友出去打球、看電影，就算是一個也可以自己去吃火鍋，一點都不寂寞。在直播中玩遊戲輸了的他接受「真心話或是大冒險」懲罰，必須跟一名現場異性「十指緊扣」。梁瀚名先是盯著坐在一旁的方志友，惹得方志友大喊：「我結婚了，不行！」倒是楊佩潔早早把手伸出來說：「我準備好了。」最後梁瀚名跟楊佩潔十指緊扣，讓楊佩潔開心直呼：「這根本是福利」。

《粉紅色時光》上過許多節目宣傳，陳彥允被方志友虧「話太少」，這回可是不一樣！陳彥允說：「宣傳到現在，我發現我太沉默寡言了，回家都會對著貓練習講話。」方志友猛讚第一次在節目中聽到陳彥允講這麼多話。《女力報到》全新一季「最美的約定」每周一至周五晚間八點TVBS 42頻道；《粉紅色時光》從14日起晚間10點將於TVBS 42頻道以及愛奇藝同步播出；15日每周日9點於TVBS精采台播出。

(中時 )