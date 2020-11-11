新冠疫情衝擊經濟，但房價甚至出現上揚趨勢，這導致政府緊盯房市，甚至是央行是否祭出房市信用管制打房，都成為熱門話題，對此，景文科技大學財金系副教授章定煊在臉書表示，台灣房地產早就泡沫化了，但至於為何遲遲沒有破滅，反而與建商厭惡的房地合一稅有很大關係。

章定煊表示，台灣房市早就泡沫化，但泡沫為什麼沒破滅？他指出，業者最討厭的房地合一稅就是原因。從大家看得到的統計數字來說，重劃區內空餘屋狀況非常嚴重，即使有人口入住，重劃區內空餘屋狀況非常嚴重，指標下降幅度也有限，新屋銷售率日漸低落，買賣移轉棟數2013年之後就開始直線下滑。

新推個案銷售期越來越長，甚至完全無法結案，只要不降價，後續銷售狀況就一蹶不振，甚至連中古屋的銷售期限也越來越長，各仲介手上不能出售的物件也越來越多。章定煊指出，2013年之後存貨繼續堆上去，伴隨著當時美國量化寬鬆退場，台灣房市泡沫接近破滅邊緣，然而，真的是天佑臺灣（天佑財團建商囤房族），在選舉壓力下2015年中突然通過了房地合一稅，讓當時房市的壓力鍋突然洩壓，供給大幅縮減、建商屋主讓利、短線投資客退場，讓台灣房市逃過硬著路的命運。

章定煊感嘆，現在業者與資產族每天抱怨的東西，反而是是讓他們免於家破人亡命運的救星。

章定煊也在最後提到，對於近期台南房市過熱的景象也是相當憂慮。市場稱是台積電在南科的紅利擴散，但就算南科的工程師進駐，以竹科的經驗來說，應該只會刺激到竹科周邊區域的房價，他認為台南市目前全區滾滾燒很不正常。

(中時新聞網)