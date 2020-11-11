在輝瑞公司(Pfizer)宣布，首支新冠疫苗效用達到90％以上之後，俄羅斯顯然坐不住了，他們也表示自己的「史普尼克5號」(Sputnik V )疫苗，保護力達到「92％」，顯然誓與西方制藥公司一別苗頭。

路透社報導，俄羅斯主權財富基金(RDIF)表示，由俄國研發的史普尼克5號疫苗完成初步病毒效用測試，有92%的保護力，數據令人鼓舞。

研發該疫苗的是俄羅斯加瑪列亞傳染病與微生物國家研究中心(Gamaleya)，研究所所長亞歷山大·金特斯堡（Alexander Gintsburg）表示，中期結果表明「史普尼克5號」很有效，未來幾週內，將會在俄羅斯進行更大規模的疫苗接種。

據RDIF負責人 基里爾·德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）的說法，他們的結果是16,000名試驗參與者，接受2劑疫苗後的資料。然後在大規模檢查之後，施打「史普尼克5號」的受試者，再得新冠病毒的機率，是比只接受安慰劑的人低上92％。

RDIF表示，這種成績，遠高於美國食品藥物管理局(FDA)所設定的「50％有效性」的標準，而且他們願意公開這項成績，將會把逗項研究的數據，在同行評審後發表在著名的醫學雜誌《刺胳針》(The Lancet ) 上。

對於在輝瑞之後，另一個疫苗團隊也發表他們的成果，有些學者感到太倉促。德國美茵茨大學(Mainz University)病毒學研究所副所長博多·普拉希特(Bodo Plachter)說：「我認為，輝瑞和BioNTech的新聞稿發布後，給其他研發疫苗的團隊施加了壓力，現在他們必須證明自己的實力，拿出有利自己的數據表現。但是包括輝瑞，這些說法目前缺少具有統計意義的分析。」

輝瑞也表示，他們分布疫苗成效並不是炫耀，只是單純告訴大家好消息。他們將繼續進行試驗。

在俄羅斯宣布疫苗成果之後，歐洲股票和美國股票期貨的漲幅有所擴大，儘管其反應遠不及輝瑞公佈的效果。

COVID-19的全球流行已經接近1年，導致126萬人喪生、企業關閉、數百萬人失業，可以說全世界都在等待有效疫苗能夠讓世界各地恢復正軌。

但是，專家特別強調此事不能急，俄羅斯的發表讓他們感覺有點草率，如果俄國政府過早開始進行大規模疫苗接種，可能無助於疫情的消退。

愛丁堡大學免疫學和傳染病學教授伊莉諾‧萊利（Eleanor Riley）說：「這不是競爭。我們需要將所有試驗，，都盡可能的以高標準進行，以免造成公眾難以承受的風險，一但出現問題，都會使公眾對所有疫苗失去信任，也就是不敢接種，到時將是一場災難。」

專家說，與輝瑞公司的結果一樣，目前尚不清楚施打俄羅斯疫苗後的免疫效果能持續多長時間，以及對於不同年齡層當中，免疫效果又是如何。

俄羅斯對於新冠病毒疫苗的研發，顯然相當重視，這可以從疫苗命名為「史普尼克5號」就可看的出來。據說這是俄羅斯總統普丁取名的，是借用蘇聯光榮的「史普尼克衛星」，引發太空競賽的名字，普丁將這項工作看成重要的地緣政治與國際影響力的競賽。

普京周二表示，除了「史普尼克5號」，俄羅斯還在測試由西伯利亞傳染病研究所(Vector Institute in Siberia )研發另一種疫苗，並且正處於第3階段測試。普丁還補充「俄羅斯的所有疫苗都是有效的。」

RDIF表示，截至11月11日，「史普尼克5號」的第3期試驗，尚未遇到嚴重的副作用，僅有一些短期的輕微不良事件，如注射部位疼痛、流感綜合癥狀、發燒、虛弱、疲勞和頭痛，但都不嚴重。

俄羅斯在過去的24小時內，報告了19,851起新的冠狀病毒病例，並且新增432人死亡，創歷史新高。俄國疫情總數為1,836,960起，僅次於美國、印度、巴西和法國之後，位居世界第五位。

(中時新聞網)