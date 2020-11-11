去年曾傳出中共軍方打算在柬埔寨租用雲朗軍港，衛星照片甚至已看到部份施工跡。圖為柬埔寨計劃由中方出興建的設施，包括碼頭、船塢、營房等軍事設施。（圖／推特@detresfa)

美國華盛頓知名智庫戰略與國際研究中心(CSIS)最近從衛星圖片中發現，由美國資助在柬埔寨建立的雲朗海軍基地內的美軍設施，已在未獲告知的狀況下被柬國軍方拆除。在美國五角大廈的關切下，柬國軍方表示，該項設施太小，無法滿足軍方的需求，未來興建新的設施也與其他任何國家沒有關係。

據《路透》和《柬中時報》等外媒報導，美國智庫CSIS公佈的兩張衛星圖片顯示，由美方資助與建設、位於柬埔寨雲朗海軍基地（Ream base）的一座充氣艇維修設施，2020年10月1日仍然矗立在基地之內，然而在11月4日時，該設施已經在衛星圖上消失了。

陸媒《環球時報》指出，針對美國資助的軍事設施相繼被拆除一事，柬埔寨副首相兼國防大臣迪班強調，這些被拆除的設施太小，已無法滿足柬埔寨加強國防能力和應對發展的需求，因此政府決定重建。柬方還特別指出，「這是為了興建更好的設施以滿足需求，與其他課題毫無關連。」

狄班強調，拆除上述軍事設施「屬於柬埔寨內政」，與柬埔寨和外國關係的發展無關，柬國政府也無須事先知會美國駐柬埔寨大使館。「這是小事一樁，不會影響我們和任何國家的關係。」

美國駐柬埔寨大使館發言人羅德邁耶（Chad Roedemeier）則表示：「在未獲事先通知與解釋的情況下，柬埔寨軍方再次拆除美國資助的海上安全設施，我們對此感到失望。」

報導說，今年10月柬埔寨同樣是在沒有告知美方的情況下，拆除了雲朗海軍基地內由美方資助建設的戰術指揮部。五角大廈對此表示憂心，並要求柬埔寨政府作出解釋。柬國政府則解釋是為了翻新舊屋，但該棟建築建造至今才3年時間。

自從大陸在1970年代越南與柬埔寨戰爭中支持柬埔寨後，中柬雙方建立穩固的關係，2019年美方發現中國大陸計劃在柬埔寨建立海軍基地，地點選擇在上述的雲朗海軍基地，中國大陸可以藉此進入泰國灣沿海深水區，此舉讓美方感到極大威脅。此外，中柬雙方在經貿上腳步也加快，上個月還簽訂了首個自由貿易協定。

(中時新聞網)