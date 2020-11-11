連晨翔日前剛拍完三立《浪漫輸給你》，日前拍攝的大陸古裝戲《燕雲台》也開播，該劇包括唐嫣、竇驍、佘詩曼、經超等巨星。連晨翔回憶，在內蒙古因氣候乾燥，剛到的時候，連晨翔睡醒發現流鼻血，枕頭上全是血液，他調皮拍照給戲裡老婆女星趙圓圓看，差點嚇昏她，後來靠著四台加濕器才改善流鼻血的狀況。

《燕雲台》耗資4億人民幣（約18億台幣）拍攝，5個月拍攝期也赴象山、橫店、上海、內蒙古取景，連晨翔劇中飾演大遼皇子「耶律只沒」戲份吃重，射箭、騎馬、禮儀訓練毫不馬虎，連晨翔每天睡不到兩個小時，當天還沒亮就逼著自己去練習騎馬、射箭、宮廷禮儀，卯足全力作足功課。

連晨翔劇中與大咖演員對戲，坦言壓力超大，不過劇中皇兄經超戲裡戲外對晨翔照顧有佳，佘詩曼拍攝空檔，也親切的傳授拍攝古裝劇秘笈，讓連晨翔直呼賺到了。在內蒙古拍攝空檔，連晨翔也會上街逛逛，或大草原與牛羊群一塊享受大自然，感受內蒙古特有的風俗民情。某次晨翔與工作人員一同到飯館吃飯，還聽到店家放著蕭敬騰〈王妃〉，晨翔興奮的用手機錄影，將這份喜悅分享給老蕭蕭敬騰看。連晨翔也將在 11月底發行個人第二張全新音樂作品。

連晨翔演出古裝戲劇《燕雲台》。（最佳娛樂提供）

連晨翔演出古裝戲劇《燕雲台》。（最佳娛樂提供）

連晨翔在《燕雲台》和趙圓圓搭檔。（最佳娛樂提供）

(中時 )