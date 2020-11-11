台泥花蓮和平廠金昌石礦開發案今通過環保署環環差(環境現況差異分析)，台泥今表示，後續等環保署正式公告後，即會復工。對依據建議事項，致力和平廠成為世界最環保礦區之一。

金昌石礦在2016年獲經濟部同意備查開工，但因環評在2008年通過，根據環評法規定，超過三年必須辦理環現差審查，因此台泥在6月提交環現差報告。

歷經5個月審查，環評委員今決議修正通過。台泥隨後聲明，感謝環評委員、環保團體在審查過程諸多專業與寶貴意見，會依據建議事項，善盡企業社會責任，致力台泥花蓮和平礦區作業成為世界上最環保的礦區之一。

台泥和平廠所在的和平工業區，以和平水泥廠、和平電廠、和平生態工業港「三合一循環經濟」模式，運行20年。和平電廠因水泥廠的三合一循環經濟運作，得以除穩定供應電力外，電廠產生的飛灰、底灰等廢棄物，可直接輸往水泥廠變成水泥製程原料，因此和平電廠成為全球唯一未設置煤灰灰塘的燃煤火力電廠。

和平廠礦山並建有全亞洲最高長度「豎井運輸工法」之石灰石豎井，從礦山開採、生產、運輸及能耗，還設置國際上最大的鈣迴路碳捕獲試驗廠，成為亞洲最佳的循環經濟示範園區。

(中時 )