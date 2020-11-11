美國總統大選選戰激烈，民主黨總統候選人拜登在選前全國民調中，一路都領先現任總統川普，而開票後，也成功入主白宮，不過，川普仍未承認敗選，更揚言打法律戰。對此，前大使介文汲在政論節目中說，「共和黨現在其實是群情激憤」。

介文汲11日在政論節目《新聞面對面》中談到，「因爲美國主流媒體不會報川普好話，根據他得到的消息指出，其實共和黨現在是群情激憤，認為選舉不是完全公平、有可能存在問題，所以川普全國在募款、要打法律戰。」

然而，儘管美國仍有幾個州的總統大選選票計算結果未確定，但路透／易普索最新民調顯示，有79％民眾認為拜登勝選，13％認為選舉結果有待確認，3％認為川普勝選，5％表示不知道。

不過，川普至今仍不承認敗選，競選團隊也在賓州、密西根州等多個州提起訴訟，力圖翻盤選舉結果。《華盛頓郵報》（Washington Post）9日引述匿名資深華府官員指出，川普政府下令，在關鍵州選舉結果未定、川普競選團隊仍在進行訴訟期間，各大政府機構官員不要和拜登團隊進行交接。

(中時新聞網)