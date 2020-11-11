明年是辛亥革命、也是中華民國開國110周年。新華網晚間報導，大陸第13屆全國政協會議全國委員會常務委員會11日會議通過「關於舉辦辛亥革命110周年紀念活動的決定」，屆時兩岸可望在建國一百周年之後，異地再次同時慶祝紀念。

報導指出，經報中共中央批准，政協第十三屆全國委員會常務委員會決定：

一、屆時舉行辛亥革命110周年紀念大會等紀念活動；

二、成立由張慶黎副主席任主任、李斌副主席兼祕書長任常務副主任的辛亥革命110周年紀念活動籌備辦公室，負責各項紀念活動的籌備工作。

全國政協稱，2021年10月10日是辛亥革命110周年紀念日。1911年爆發的辛亥革命，結束了在中國延續幾千年的君主專制制度，傳播了民主共和的理念，以巨大的震撼力和深刻的影響力推動了近代中國社會變革。當今世界正經歷百年未有之大變局，中國將開啟全面建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年奮鬥目標進軍。

全國政協表示，在新的時代條件下紀念辛亥革命，回顧一百多年來中國人民為民族獨立、國家富強、人民幸福、祖國統一而不懈奮鬥的艱辛歷程，緬懷孫中山先生等革命先驅致力振興中華的光輝業績，對於發揚光大辛亥革命精神，增進全國各族人民的大團結，增進海內外中華兒女的大團結，調動一切可以調動的積極因素，廣泛凝聚一切智慧力量，共同推進祖國統一大業，實現中華民族偉大復興的中國夢，有著十分重要的意義。

(中時 )