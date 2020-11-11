「上了頂大，卻發現自己沒讀書天份。」一名女大生昨(10)日在網路上分享，自己在高中以前，考試都保持在前3名以內，一直以為自己是個讀書的料，結果上了上了大學後，才發現身邊朋友一個個都「開外掛」讓她相當受挫，不過就有網友安慰，「和一堆第一名聚在一起就有了最後一名，實在沒必要在意。」

原PO在「Dcard」上的心情版分享，在高中以前自己一直都活在小小世界裡，考試幾乎都可以保持在前三名，以為自己是讀書的料，結果上了大學以後才發現不如其他人，「我花了一天看的書，朋友花一個晚上就完全融會貫通了」，還不只一個，是身邊的朋友都是這樣。

更讓她沮喪的是，自己準備了一個禮拜的考試，朋友2天就唸完，而且成績還比自己好很多，「我真的曾經以為自己很會唸書，現在才發唸的書很難完全理解，就只是在應付考試而已」。這種對未來不確定的慌張心情，讓原PO直呼「真的快崩潰了」。

貼文發出後不少網友紛紛為原PO加油打氣，「一堆第一名聚在一起就有了最後一名，實在沒必要在意，每個人都有自己的比較利益」、「所以才是頂大呀」、「就只是pr95跟pr99在一起，但都已經狠甩別人幾條街了」、「我想既然都是頂大了，那周圍的同學能力強也很正常，原Po能考上清大也一定代表有實力的」。不過也有同路人表示能夠體會，「懂你的感覺」、「我懂你！！上了研究所後發現，自己就是個菜雞」。

(中時新聞網)