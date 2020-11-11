美股近來不斷大漲，主要是新冠疫苗與美國大選幾乎篤定由拜登當選，加上預期美國參議院仍由共和黨掌握，符合華爾街預想最好模式下，資金從科技股等成長股回流至價值股，油價也隨著美國原油庫存下降，在稍早回到45美元關卡。美股周三(11日)開盤上漲167.89點、以29,588.81點開出，4大科技巨頭也在連日走跌後首度回神。

隨著美股開盤，道瓊指數上漲56.13點或0.19%、暫報29,477.05點；標普500指數上漲19.43點或0.55%、暫報3,564.96點；那斯達克指數上漲126.35點或1.09%、暫報11,680.21點。4大科技巨頭包括蘋果、亞馬遜、臉書以及谷歌股價均上漲，電動車大廠特斯拉股價也上揚1.51%。VIX指數則是下挫逾7%。+ (

國際油市方面，布蘭特期油早些時間一度上漲超過45美元關卡，目前上漲1.16 美元或2.66%、暫報44.77 美元；西德州原油期貨每桶價格上漲1.16美元或2.80%、暫報42.52美元。

自從輝瑞與BioNTech共同研發的疫苗在周一盤前宣布獲得重大進展後，美股周一開盤甚至一度衝上歷史新高，周二道瓊指數也隨著價值股湧入資金股價推升，然而，先前受惠於疫情遠端需求的成長股包括亞馬遜、Zoom以及Netflix股價都大幅回落，航空股、銀行股以及觀光股股價等疫情受災股反彈，許多專家認為，接下來股市行情可能會讓周期性個股上揚，科技股面臨走跌壓力。

(中時新聞網)