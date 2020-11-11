國立台灣大學今晚發生男大生陳屍宿舍命案，檢警初步排除外力介入。這已是3天內，台大校園發生的第2起命案，週一上午才有名女大生墜樓身亡。近來全台各級院校頻傳師生命案，除馬國女大生命案外，其餘均無外力介入跡象，但已引起教育部、衛福部的高度關注。

11日晚間9時許，台大有男學生被發現陳屍宿舍，警方獲報到場，發現宿舍房門反鎖，請消防隊持器材破門，赫見男大生已死亡，不需送醫，辦案人員現場發現繩索，目前現場交轄區中正二分局封鎖現場，調查死因。

26歲台灣大學吳姓男學生，11日因家人打手機都未接聽，十分擔心向校方和警方通報協尋，晚間9時許眾人前往學生宿舍查看，發現吳已在寢室內輕生，警方初步排除他殺，事發原因正進一步釐清中。

據指出，吳生一整天都失聯，手機不接，簡訊也不讀不回，讓家屬相當擔心，傍晚時向校方告知狀況，晚間校方會同警方前往宿舍查看，發現吳的房間反鎖，最後由消防人員破門，卻發現吳已氣絕多時。

警方初步調查，吳生長期失眠，曾吐露壓力很大，身心狀況都不太好，警方已通知家屬前往認屍處理後事。

除學生外，月前台大昆蟲系教授也被發現於研究室疑因心血管問題猝死，接連有師生喪命，讓校園議論紛紛。

台大校方表示，今晚接獲通報有位學生失聯，近晚間9點，校方與警消人員發現學生自鎖於宿舍內，已往生。學校已展開緊急處理，聯絡系所老師以及家屬。後續相關處理事宜正由檢調單位查明。

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