短影音崛起帶動抖音母公司字節跳動成為廣告界新王之一，有媒體指出，字節跳動2020年大陸廣告收入有望達到272億美元，將穩坐大陸廣告亞軍。

路透引述知情人士報導，這龐大收入中，抖音獨占6成，今日頭條占比2成，西瓜視頻則占不到3％。而在海外市場方面，儘管TikTok用戶數據飆升，但仍在變現初期，對字節跳動的營收貢獻尚非常小。

報導稱，字節跳動2020年營收目標為300億美元，而大陸廣告收入就將近達成該目標，也讓字節跳動更有底氣追趕大陸廣告一哥阿里巴巴。

知情人士指出，為拓展全球市場，字節跳動擬2021年加大對電商、搜尋、長影音三領域的投入，擬投資西瓜視頻總計人民幣100億元，將日活躍用戶數量增加到1億以上。

晚點LatePost在11日也報導，字節跳動內部正在考慮對電商業務進行進一步調整，原本屬於商業化部門的「電商引流」業務，以及電商廣告業務「魯班電商」在規劃中將與6月成立的一級電商部門進一步整合。

(工商 )