新的美國總統拜登自行宣布當選，但現任總統川普還沒有宣布敗選，台塑企業管理中心常務委員王文潮表示，川普還沒有當選總統之前，我們就要去投資美國，不會因換了一位總統，就有變化，台塑集團投資是長期計畫，而總統只做四或八年而已，不會因總統換人，就不投資，那不叫「投資」，叫「投機」。

台塑集團先前與美國路易斯安那州（以下簡稱路州）政府宣布，計畫在路州投資約百億美元，折合新台幣逾2,800億元，興建占地970公頃的石化園區，規劃興建14座工廠，一旦完工，將會是北美最大的塑膠工廠園區。全案今年元月取得開發許可，但因疫情關係，迄今尚未動工，在新的美國總統拜登自行宣布當選後，該項投資案，備受關注。

王文潮11日在台塑汽車舉行達富（DAF）商用車六期新車上市發表會，並慶祝DAF商用車在台銷售1萬輛暨體驗中心開幕時，作了以上表示。王文潮還說，DAF商用車2006年在台銷售以來，今年正式突破1萬輛，在DAF六期新車上市後，下一個DAF商用車1萬輛，預定6年內達成。

王文潮認為，目前一般轎車電動化，還沒有普遍化，但是未來的趨勢，一定要走向電動化。不然，城市空氣品質會受到影響，目前DAF新車標準達歐盟六期環保標準，可降低空氣污染。

王文潮強調，卡車電動化，比轎車電動化的門檻高，因為卡車要載重，且電動車成本，約一半都花在電池，但電池有使用壽命，及行駛里程數等問題，將是電動卡車要面對的問題，台塑將選擇發展在城市行駛的電動小卡車，會比較實際一點。 身兼台灣電池協會理事長的台塑汽車董事長陳勝光表示，明年中，公司將發表12噸級的全電動卡車，並建議政府組成「專業電池國家隊」，滿足以後的儲能與電動車市場需求，才能打贏國際市場的競爭。

陳勝光指出，DAF商用車有「四個第一」，包括第一、在台銷售1萬輛、第一省油、第一節能減碳，及第一安全舒適，所以，公司選擇11月11日11時舉辦商用車六期新車發表會，宣誓台塑汽車永遠以第一為目標，繼續前進。

陳勝光透露，台塑兩位創辦人王永慶與王永在，原先的願望在石化業推展，但是石化產品用在燃燒，是很浪費，所以，我們有一個願望，把燃燒動力系統，改變為電動系統，並把原先的石化產品，用於生活必需品。台塑創辦人許下宏願，台塑有電動車的發展，台塑汽車預計明年中推出12噸級全電動卡車，來服務大眾。

(工商 )