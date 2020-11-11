美國總統大選落幕，民主黨候選人拜登擊敗現任總統川普，川普堅不認輸，川普可能打「台灣牌」。名嘴吳子嘉表示，目前最大的風險，就是在南海。

吳子嘉在《關鍵時刻》節目中表示，川普在得票數是7千多萬票，他跟拜登差4、5百萬票，就差在加州。因為每一個共和黨都知道，加州一定會輸，所以加州的共和黨員就不出來投票了，如果真的出來投，會差4、5百萬票嗎？所以共和黨大老為什麼全都開始緊張起來了，因為川普的得票數太高了。

吳子嘉認為，美國大選後最大的風險，就是在南海，在中國大陸這個部分，因為它這個部分的力量最大。另外由於台灣牌力量最大，川普有可能突然會做一個有關台灣的什麼事情，現在台灣也提心吊膽。

吳子嘉指出，眾議院議長南希‧佩洛西（Nancy Pelosi）講得很清楚，川普會製造世界的大亂，不是美國大亂，而是世界大亂。所以吳子嘉認為，這72天一定發生事情，台灣人不要去惹川普比較好，安靜、靜靜的看下去吧。

(中時新聞網)