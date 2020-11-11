立陶宛國防部宣布，即將與美國完成UH-60黑鷹直升機的合約，將用2.13億美元購買6架。這批直升機將取代蘇聯時期就留下來的Mi-8直升機。

直升機雜誌(Vertical Mag)報導，立陶宛國防部表示，首架UH-60M計劃於2024年下半年交付，屆時立陶宛部隊應該已完成飛行員與和地勤人員的訓練，可以直接服役。

立陶宛在1991年之前，是前蘇聯國土的一部分，因此國內有大量的俄式裝備，包括Mi-8直升機，在脫離蘇聯之後，因為成本因素，這些直升機沿續使用了30多年，儘管立陶宛相當討論蘇聯時期的一切。

Lithuania to receive 6 Blackhawk helicopters from United States

隨著Mi-8飛行時數增加，已接近使用壽命，維修成本增加、故障率也頻生，而且也很難從俄羅斯採購零件。

立陶宛表示，購買UH-60直升機，可改善立陶宛與北約盟國（尤其是鄰國波蘭和拉脫維亞）的互相操作性，使該國終於擺脫過時的蘇聯時代裝備，一舉數得。

立陶宛國防部長雷姆達斯‧卡路伯里斯(Raimundas Karoblis)在一份準備好的聲明中說：「這次直升機採購案，立陶宛武部隊現代化的最關鍵因素之一，是我軍武器裝備質的飛躍」、「拋棄最後的蘇聯遺物，過渡到西方直升機系統，我們開始了立陶宛空軍的全新階段，與美國和其他北約盟國們並駕齊驅。」

(中時新聞網)