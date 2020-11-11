台灣的便利商店密集程度名列世界前茅，24小時營業的超商能夠應付民眾各種生活所需。不過就有民眾好奇，超商內書籍區除了當期雜誌外，其他書是否真的有人會買？網友則透露，超商書籍在一些特殊情況下，其實非常實用。

原PO在PTT上表示，每間超商都有設一區販售林林總總的書籍，但除了當期雜誌外，其他的書卻是一些輕小說和漫畫等等，認為民眾購買機會不高，問網友「到底是誰會在超商買書阿？」

對此，不少網友則表示，以前學生時期會在超商內購買「恐怖故事」的口袋書，或是買漫畫跟電玩攻略。表示「49元的小說超讚」、「年輕人啊，有些人的購買習慣就是在超商養成」、「沒有網路和其他實體通路的可悲學生」。

不過，網友也指出，其實超商內的書本還是很重要，遇到忘記帶手機或手機沒電時就相當實用，特別是對正在「旅程」的人來說，是打發時間的好物。「去旅行忘了帶書就會買阿」、「忘記帶手機或手機沒電的時候，搭車等人會強烈需要有個東西消耗時間」、「當兵收假會買鬼故事進去看」、「當你處於一段無聊的旅程就有機會」。

(中時新聞網)