Pokemon GO首創CITY SPOTLIGHT城市焦點快閃活動，預定於11月22日，在台灣台南、日本京都、紐西蘭奧克蘭、韓國釜山等四個國家，四大城市舉辦；南市長黃偉哲表示，期望該全台唯一首場捕捉寶可夢之旅，在台南登場時，能再帶來龐大的觀光利益，且令人感受此時居住在台灣，是多麼幸福的事情。

走出戶外、感受一座城市的活力與脈動，是Pokemon GO訓練家的樂趣之一。繼Pokemon GO Safari Zone大型主題活動之後，Niantic公司今年創新推出的另一項1日快閃活動「Pokemon GO CITY SPOTLIGHT」。

遊戲方Niantic全球行銷總監Mike Quigley也特別錄影表示，十分高興能與各位分享「Pokemon GO 城市焦點」這個新計劃。更棒的是我們將與台南市在台灣一起啟動！並表達對台南市協助此次活動的感謝，台南市一直是Niantic, Pokemon Company以及PokemonGO遊戲很出色的合作夥伴，2018年在台南舉辦的Pokemon GO Safari Zone，就吸引了100多萬位訓練家前來共襄盛舉。希望訓練家們盡情享受這次的全新活動

當日快閃活動將分免費參加及購票參與二種形式。黃偉哲表示，不論購票與否，訓練家都可一同參與在台南推出的限時任務調查，透過在遊戲方設定的六處特定範圍「孔廟文化商圈、藍晒圖文創園區、延平郡王祠、台南公園、台南運動公園(市立棒球場)、成大(成功校區)」內拍攝快照，獲得寶芬、星星沙子、和幸運蛋。

同時，旋轉於全台南的補給站，都有機會獲得特殊的禮物貼紙。此外，4個首發城市之間還有一個AR Mapping小比賽，該活動期間掃描補給站周遭環境次數最多的城市，還可贏得全球獨家獎勵，即額外一個週末中孵蛋所需的行走距離減為平常的四分之一！且完成AR Mapping田野調查課題，更可獲得捕捉異色拉普拉斯機會的特別獎勵。

黃偉哲指出，2018年市府與遊戲方Niantic公司合作Pokemon GO Safari Zone活動時，即成功帶動台南觀光產業，吸引逾百萬國內外玩家齊聚台南，帶來15億台幣的觀光商機，而今年有鑑於COVID-19對全球各城市觀光的影響嚴峻，遊戲方特別透過熱潮不減的Pokemon GO首次推出Pokemon GO CITY SPOTLIGHT活動，要來協助帶動與振興各城市觀光的想法讓人感佩，且更令人覺得居住在台灣更幸福。台南市很榮幸成為遊戲方在全球推出新型態活動的首發城市之一，將協助完成這次的合作，更歡迎大家11月22日，攜家帶眷或好友揪團來一趟吃美食賞景點的台南捕捉寶可夢之旅。

黃偉哲強調，雖然其他的動畫也很受歡迎，但是只有寶可夢這款遊戲歷久彌新且有限量，而且這次也只有在台南可以抓到特殊寶可夢，並笑著說會帶著他的女兒當日一起出遊抓寶。

南市政府觀旅局長郭貞慧也表示，非常歡迎全台訓練家到訪台南抓一波，觀旅局配合此次Pokemon Go CITY SPOTLIGHT一日快閃活動，將於11月22日上午11點及下午3點，分別於南區藍晒圖文化園區、東區台南文化創意產業園區、仁德區奇美博物館、安平區安平遊憩碼頭、新營區南瀛綠都心、北門區北門遊客中心、麻豆區總爺藝文中心等7個地點，設置活動主視覺、維羅博士及三隊隊長的立牌讓大家拍照，並限量發送由遊戲方提供的皮卡丘造型紙帽共7,000頂，送完為止，歡迎訓練家前往排隊索取。

同時，全台南也有10部公車車窗布置有活動主視覺，歡迎大家拍照捕抓畫面。此外，活動當日只要在台南旅遊臉書粉絲團上傳運用Go Snapshot在台南景點與寶可夢拍攝的AR照片，即有機會獲得關子嶺溫泉區的泡湯券等台南好禮。

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