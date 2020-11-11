美國總統大選由民主黨候選人拜登勝出，對於美國汽車業可說是大好消息。業界預期，重視綠能議題的拜登政府將實施電動車補助計畫，同時推動全國統一且較嚴格的排放廢氣政策，儘管後者勢必增加車廠成本負擔，但卻能解決聯邦政府與加州排廢標準不一的僵局。

在川普任內，美國汽車業雖呈報獲利多年，但川普政策反覆不一、聯邦政府與各州不同調，令許多業者無所適從。

川普政府先前計畫撤銷加州自訂汽車排廢標準的權力，改由聯邦政府實施統一且較寬鬆的排放政策，理由是這有助於汽車製造商生產更便宜的車輛，消費者連帶受惠。

但加州政府不服提起法律訴訟，認為這反而讓汽車生產過程變得更複雜、而非簡化，也令夾在中間的汽車製造商左右為難，不知該遵守哪一套標準。加州是全美排廢標準最嚴格的一州。

拜登表示，他上任後第一天便會處理此事，聯邦政府將和加州等州合作制定更嚴格且統一的排廢標準。汽車業對此抱以高度期待，認為拜登政策即便嚴格卻在可預測範圍內，這點與川普相當不同。

(工商 )