美國大選結果揭曉，將由拜登入主白宮，然而，現任總統川普一向主張的「美國優先」戰略，以及任內主導的美中貿易、科技戰，預期新任總統拜登也會延續下去。美媒指出，若美國和主要國家全球化的程度，退至2001年前，即中國尚未加入世界貿易組織（WTO）的時期，則和美國等國致力於全球化的狀況相比，全球GDP到2050年恐大減31兆美元（約台幣893兆元）。
根據美國財經媒體報導，美國下一屆政府的選擇範圍，從繼續執行損害貿易的「美國優先」戰略到重新參與全球經濟，其決定將產生深遠的影響。
依該經濟研究公司估算，若美國等主要經濟體的全球化程度，退至2001年前，即中國尚未加入世界貿易組織（WTO）的時期，則和美國等國致力於全球化的狀況相比，全球GDP到2050年恐大減31兆美元，約相當於美國、日本及德國全年GDP的總和。
報導指出，上述數據顯示美國新任拜登政府的政策走向，將對全球GDP有重大影響。然而，外界一致預期，雖然拜登政府和川普政府相比，可能將更積極回到國際組織，但對抗中國崛起的政策方向應該不會改變。
(中時新聞網)
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