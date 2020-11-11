中央流行疫情指揮中心今推出「新冠疫苗受試者平台」，希望徵求至少2萬名自願者，參與疫苗臨床試驗。民眾反應熱烈，11日下午2點記者會宣布後，到晚間10點，已有逾6000人申請。據了解，若受試者參與完整試驗，可拿到約1萬8000元營養金，不無小補。

將近2萬元的營養金傳出後，儘管各界仍對國產疫苗試驗有疑慮，但「重賞之下必有勇夫」，網路上不少網友坦承為了錢；以基本工資調整為2萬4000元計算，1萬8已經是一個月基本工資的四分之三了。

羅姓女網友表示，平台申請程序很簡單，填一些基本資料就好，「反正先申請看看，平台上講明到時候不一定真的要去」。許姓男網友說，純粹新鮮感所以申請，再加上祭出高額營養金，屆時會考慮參加。

《中時新聞網》報導，參與疫苗臨床試驗的人，必須前往指定醫院4至6次，每次營養金大約2、3000元（根據過去經驗估算）。生技業者認為，以前開發疫苗都由負責執行的醫療院所收案，現由政府出面建立受試者平台，能有效縮短疫苗開發時程。

(中時新聞網)