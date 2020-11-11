今天是美國「退伍軍人節」，國民黨文傳會副主委鄭照新今晚在臉書發一篇長文，敘述他昨天應美國在台協會（AIT）之邀，參加2020新北市國際紀錄片月《疾風魅影-黑貓中隊》放映會，從紀錄片內容、現場黑貓隊員的口述，回想曾被日軍俘擄的飛官外公的故事，令他看見美陸台三方政府與民間的情仇，深受感動，也認為真正的歷史正義，不是剝奪或否定任何一面的歷史，而是同時呈現，共享並存，才有客觀平衡以及理性和解，避免偏頗下延續仇恨，製造新的對立與敵意。

鄭照新曾任高雄市長韓國瑜的新聞局長，韓國瑜遭罷免當天晚間公開向市民道謝及致意時，不少幕僚感傷落淚，鄭照新是少數還是能強打精神，開玩笑鼓勵同僚的人，不過他昨天卻淚灑放映會場。

鄭照新說，昨天受邀參加2020新北市國際紀錄片月《疾風魅影-黑貓中隊》放映會，與美國在台協會AIT政治組官員Thomas黃東偉，以及導演楊佈新一同合影。東偉是認識許久的友人，去年應AIT邀請在美進行國際學人訪問時，在華府亦對他們照顧有加，進行深度交流。

他說，黑貓中隊標誌著兩岸對抗時期的許多歷史故事，台美軍事合作歷史，許多中華民國最優秀的空軍子弟，駕駛美國當時最先進U2偵察機，冒死在大陸高空偵查，多人因此壯烈犧牲，被俘者雖倖存，囚禁多年獲釋卻長年流落海外，得知台灣已有自己的衣冠塚，面臨元配改嫁，部隊冷遇，美國情治單位介入赴美生活，重新被國軍接納表揚等人生最無奈的大時代際遇。

鄭照新說，他在觀影時，深受震動，以前看湯姆漢克斯主演的「浩劫重生」，主角歷經艱辛，好不容易從孤島返回，卻發現情人以為自己已罹難而嫁人，人事已非的辛酸，居然不只是好萊塢的故事，就在我們台灣，就在我們身邊，這樣的故事曾活生生的上演。

他的外公是哈爾濱人，空軍飛行員，對日抗戰時同樣曾被日軍俘擄，受到灌辣椒水等刑求，若非運送戰俘過程中冒死跳火車脫逃，恐也是性命難保，隨著政府遷台，人雖平安，身體卻於被俘時期搞壞，無法再度飛行，並留下腎臟病後遺症，在我母親還在念高中前就過世，作為外孫無緣見到這位外婆與母親口中的孩子王，總是遺憾。

鄭照新表示，如同導演在會後分享所言，這部記錄片讓我們知道和平的重要，無論如何要珍惜和平。他也在現場分享心得，世界對抗的格局就是那麼幾年，但對這些前線英豪來說，付出的代價卻是他們的一生流離，我們珍惜美台合作的友誼，我們同樣期待緊張情勢的和緩，我們最終的關懷，都是民主，自由與和平。

這些凌空英豪的故事，標誌著台美雙方軍官的合作情誼，一直到2017 年，美國負責U2計畫的CIA官員還坐著輪椅，不遠千里到台灣看望拄著拐杖的黑貓隊員們，聊起當年共同奮戰的情誼。

鄭照新說，歷史是人民的公共財，真正的歷史正義，不是剝奪或否定任何一面的歷史，而是同時呈現，共享並存，每一種角度，只要不是謊言，本於事實，其實都呈現了一部分的真相，但也都不能夠呈現完整的全貌，唯有共享並存，才有客觀平衡，以及理性和解，避免偏頗下延續仇恨，製造新的對立與敵意。

鄭照新提及，影片尾聲，當製片在片中詢問垂垂老矣的隊員們：「再一次若能重來，會後悔不飛嗎」？即便歷經磨難，每一位隊員都堅定的回答：「再一次，我還是會飛！」這樣一往無前的情懷與颯爽，令他流下感動的眼淚。

鄭照新強調，黑貓中隊的故事，讓我們看見美陸台三方政府與民間的情仇，給了我們更宏大的角度，最後，如同Thomas所言，今天是美國「退伍軍人節」，這部片的放映是對台美軍人雙方最好的敬意，謹以此篇文章，表達對所有曾對保衛和平付出貢獻前線將士們的最高敬意！

文末，鄭照新特地標注「和平常在」、「歷史常記」、「友誼長存」。

(中時 )