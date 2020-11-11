雙11即將進入尾聲，你今年的戰績如何？不同星座面對這種年度下殺活動會有不同的反應，無論是何種星座，無論是怎樣的消費觀，只要你在消費之前仔細考慮，確定這在你的能力承受範圍之內，並且它又能給你帶來愉悅，那麼不管怎樣過雙11都是快樂的！

▍瘋狂買家：火象星座-白羊、獅子、射手

火象星座的大家對金錢看得比較淡，同時又有著超群的行動力，一旦看中什麼就按捺不住「買它！」的心情，立馬加購付定金。雙11時「買買買」的中心群眾說的就是他們了！不喜歡給生活定計劃的火象星座們經常會有消費的衝動。偶爾心如止水，時常瘋狂購物，稱得上是拉動GDP增長的主力軍。對他們來說，錢始終都是要花出去的，而花錢本身就是一件快樂的事，既然如此為何不花？日常生活裡尚且難以克制購物的衝動，更何況是雙11購物節呢？

▍買完後悔：風象星座-雙子、天秤、水瓶

風象星座是最多變的三個星座。他們時而冷靜理智，時而糾結猶豫，時而也會放縱自己。在面對雙11的時候，他們的態度也會是難有定性、無法捉摸的。有時上一秒還在喊著「買它！」下一秒就發現了新目標，覺得這個怎麼看怎麼不好；有時前一天還在規劃著預算，第二天購物車就已經爆滿，高呼著「我全都要」。對多變的他們來說，雙11剁的手，到貨不久後就可能變成悔恨的淚。畢竟喜歡這種感覺也是很難持久不變的。

▍規則玩家：水象星座-巨蟹、天蠍、雙魚

水象星座的消費觀念更加柔和，與衝動的火象星座和嚴謹的土象星座面對雙11的態度相比，他們既不像白羊獅子射手一般衝動縱慾，又不像金牛摩羯處女一樣嚴苛自持。他們也會花不少的錢的用於購物，但他們更會仔細研究雙11省錢規則、貨比三家，根據自己的需求和喜好有節制的購買。面對雙11的誘惑，不論是喜歡給自己花錢的雙魚，還是喜歡什麼就想買什麼的天蠍，或是看重質量的巨蟹，都基本不會讓自己花冤枉錢。

▍理性購物：土象星座-金牛、摩羯、處女

土象星座對於花錢的計劃性可以說是十二星座之最。點亮了理財技能的他們，面對雙11時不做功課就進行衝動購物是不可能的。不用管是怎樣花俏的宣傳，都很難撼動他們的理性。他們會仔細地詳列購物清單，詳細地了解各種活動折扣，再從中挑選自己要購買的物品。除非是生活所需，並且這個東西的折扣真的很划算，不然別想惦記他們的錢包！

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(中時新聞網)