士林嚴重車禍 休旅車急掉頭 撞飛機車騎士無生命跡象 23:082020/11/11 中時 李文正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 延平北路7段、通河西街交叉口11日晚間9點多發生交通事故，王姓機車騎士沒有呼吸心跳正在醫院急救當中。（圖：民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市士林區延平北路7段、通河西街發生嚴重車禍，王姓機車騎士身體多處骨折、四肢變形送醫急救，肇事休旅車駕駛、乘客臉部遭玻璃割傷，休旅車駕駛酒測值為0，機車騎士嚴重受傷，警方委由醫院抽血檢驗中。 11日晚間9點多，45歲楊姓休旅車駕駛、副駕駛座許女駕車自延平北路6段左轉通河西街2段，與25歲王姓機車騎士發生事故，機車撞擊小貨車右側車身，機車零件四散，坐墊與車身分離，楊姓騎士當場沒有呼吸，而休旅車駕駛與乘客遭破裂擋風玻璃刮傷。警方已到場處理並調查事故發生原因。 (中時 ) #機車 #騎士 #駕駛 #小貨車 #機車騎士 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 士林嚴重車禍 休旅車急掉頭 撞飛機車騎士無生命跡象 23:082020/11/11 社會 北港女警下班車禍亡 母哭喊心肝寶貝場面悲 04:092020/11/11 地方新聞 西濱快速道路拖板車摔落橋下 駕駛受撞擊語無倫次 15:102020/11/11 社會 車輛自行爬坡撞4機車 未拉手煞車又誤排R檔肇禍 09:522020/11/10 社會 西濱大車棧板掉落 2車追撞致回堵後方7車再撞 12:502020/11/11 社會 開車分心看陳抗 轉眼撞飛執勤警 04:092020/11/11 社會新聞 新竹市機車數與停車格比例嚴重失衡 鄭美娟要求市府重新檢討 17:492020/11/10 生活 天外飛來貓頭鷹！騎士遭撞護目鏡慘摔 人鳥對望…牠肇逃了 15:152020/11/11 社會 邊線畫不清騎士挨罰 交通部長林佳龍也看不出陷阱 11:172020/11/11 政治 開車疑分心看陳抗 突加速撞飛執勤警察 15:382020/11/10 社會 社會熱門新聞 24歲中壢乞丐妹GG了 警：再乞討將開罰「見一次罰一次」 - 社會 高雄女騎路肩被罰600元 機車族怒轟「垃圾」：到底誰設計馬路 - 社會 台大宿舍傳男學生輕生 警消破門來不及搶救 - 社會 女同事太誘人？工作室沙發廚房硬上3回 男辯：見妳忍不住 - 社會 直播主闖廢棄醫院發現半身吊屍 死者失蹤1年 母認屍淚崩送紅包 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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