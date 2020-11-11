北市士林區延平北路7段、通河西街發生嚴重車禍，王姓機車騎士身體多處骨折、四肢變形送醫急救，肇事休旅車駕駛、乘客臉部遭玻璃割傷，休旅車駕駛酒測值為0，機車騎士嚴重受傷，警方委由醫院抽血檢驗中。

11日晚間9點多，45歲楊姓休旅車駕駛、副駕駛座許女駕車自延平北路6段左轉通河西街2段，與25歲王姓機車騎士發生事故，機車撞擊小貨車右側車身，機車零件四散，坐墊與車身分離，楊姓騎士當場沒有呼吸，而休旅車駕駛與乘客遭破裂擋風玻璃刮傷。警方已到場處理並調查事故發生原因。

(中時 )