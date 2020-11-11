全球寬鬆貨幣使得資金四溢，同時考量疫情的不確定風險，龐大資金到處找尋安全投資標的，例如，國家發行的債券、政策性銀行債券等風險較低的金融資產。最新統計，外資持有中國國債的比例，截至2020年10月間約9.5％，遠高於2015年的2.6％，亦正在快速追趕持有率多達13％的日本和韓國。
目前資本僅流向國債和政策性銀行債券等風險較低的資產。中國國債的外資持有比例從2015年的2.6％大幅上升至2020年10月的9.5％，快速追上於日本和南韓達到13％的比率。
法國外貿銀行亞太區經濟研究團隊指出，相較國債，目前政策性銀行債券的外資持有率僅占5％，顯示仍有上升空間，但更重要的是引進外資進入地方政府、企業和商業銀行債券，「這是一條漫漫長路！」
今年的新冠疫情和相關財經政策，美國聯準會實行量化寬鬆，法外貿銀估算，中國和美國一年期國債息差從2020年4月的98基點，擴大至10月的260基點，加上在人民幣走強的情況下，債券市場存在明顯套息交易機會。
(工商 )
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