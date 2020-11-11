新北市淡水第一漁港改建工程今年中完工，漁業處於旁設立解說牌，卻被在地工作者陳先生臉書指控，牌面文字和他的文章多處雷同涉嫌抄襲；漁業處回應，目前已遮蔽牌面，並對廠商進行裁罰1萬元，後續由廠商與陳先生協調，若不同意將拆除重作。

經營臉書「淡水文史與影像紀實」版主陳先生說，他日前造訪淡水第一漁港時發現，解說牌面文字和他的文章多處雷同，公部門應尊重個人著作權，牌面上文字幾乎一字不漏的複製、貼上，完全沒有徵詢他的同意，「會不會太過份？」。

漁業處回應，市府對文史工作者的困擾深感抱歉，立刻責由廠商盡速修正完畢，後續想請陳先生協助撰寫牌面文字，重新製作解說牌，另會對廠商進行裁罰，依約是對廠商處罰10000元懲罰性違約金。

興建此牌面的怡興工程顧問公司表示，同仁設計解說牌時，是從網路上取內容最完整的文史資料，但是文字取用並未謹慎，確實為公司疏失，目前已拆除解說牌，正積極尋求陳先生諒解。

(中時 )