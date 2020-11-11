沙烏地一戰墓園紀念儀式遭炸彈襲擊 數人受傷 23:232020/11/11 中時 楊明暐 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 沙烏地阿拉伯吉達市一座一戰陣亡將士墓園11日驚傳恐怖炸彈攻擊，爆炸物造成至少4人受傷。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 沙烏地阿拉伯吉達市一座第一次世界大戰陣亡將士公墓11日舉行紀念活動時，現場發生爆炸，造成數人受傷。主辦這項活動的法國譴責這是一次「懦弱的攻擊」，要求身在沙國的法國公民提高警覺。 出席紀念活動的除法國人員外，還有歐盟和其他國家外交人員。希臘官員稱，有4人在爆炸中受輕傷，包括一名希臘人。法國外交部已要求沙國當局徹查這起攻擊事件，並追捕襲擊者。 10月29號，法國駐吉達領事館發生襲擊，一名沙國男子持刀刺傷一名保安人員，凶嫌事後被捕。 (中時 ) #襲擊 #沙烏地 #吉達 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 護營養午餐安全 議員促縣府把關食材選用在地業者 18:562020/11/11 生活 天外飛來貓頭鷹！騎士遭撞護目鏡慘摔 人鳥對望…牠肇逃了 15:152020/11/11 社會 鄭雙銓一審當選無效 二審結果出爐 16:422020/11/11 社會 南市解編公園綠地等公保地約500公頃，預計12月底6公展 09:442020/11/11 區域情報-台南 中捷三大共構站 預售屋單價站3字頭 04:092020/11/11 產業．科技 西班牙古建築重修後慘崩壞 微笑女人驚變歪眼大叔眾人崩潰 19:402020/11/11 搜奇 法院認證誣告 陳揮文當面嗆何時退出政壇 王浩宇一臉尷尬 14:002020/11/11 政治 淡海輕軌藍海線15日通車 600秒煙火嗨翻漁人碼頭 12:422020/11/11 生活 明川老師傳授秋冬保溼秘訣 1步驟解決肌膚4大問題 17:262020/11/11 美妝 台南將軍漁港好風光 蚵家莊行程體驗漁村風情 15:472020/11/11 寶島 國際熱門新聞 中俄遲不恭賀拜登 國際專家點出強權幕後盤算 - 國際 影》新科美國小姐出爐 22歲非裔正妹曾為川普造勢獻唱 - 國際 賓州傳選舉舞弊？爆料人士認了：全是瞎掰的 - 國際 川普「秋後算帳」 五角大廈再現人事大風吹 - 國際 川普向歐記健保開槍 拜登：剝奪2000萬人權利 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。