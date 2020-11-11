沙烏地阿拉伯吉達市一座第一次世界大戰陣亡將士公墓11日舉行紀念活動時，現場發生爆炸，造成數人受傷。主辦這項活動的法國譴責這是一次「懦弱的攻擊」，要求身在沙國的法國公民提高警覺。

出席紀念活動的除法國人員外，還有歐盟和其他國家外交人員。希臘官員稱，有4人在爆炸中受輕傷，包括一名希臘人。法國外交部已要求沙國當局徹查這起攻擊事件，並追捕襲擊者。

10月29號，法國駐吉達領事館發生襲擊，一名沙國男子持刀刺傷一名保安人員，凶嫌事後被捕。

(中時 )