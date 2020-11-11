日職球季即將落幕，只剩中央聯盟讀賣巨人、橫濱DeNA還有1場例行賽未打，太平洋聯盟球季則已結束。近日各隊不斷宣布戰力外名單，台灣球員幸好尚無人中彈；火腿鬥士隊今（11）日宣布台灣球員王柏融搭機返台，由於明年是他3年合約的最後一年，日媒評估火腿會讓他留隊把合約走完。

王柏融效力中職Lamigo桃猿隊時威風八面，曾經連兩個球季成為「四割男」，也就是連續2年打擊率逾4成，因此被譽為「中職史上最強打者」，也因此獲得火腿隊青睞，簽下3年400萬美元合約。

可惜王柏融加盟火腿後似乎水土不服，去年打擊率2成55、3轟、35打點；今年更慘，淪為替補或代打，並且下放二軍調整，打擊率只剩2成07，另有2轟、9打點。日媒對他的表現也都毫不客氣加以批評，甚至提到交易，使他的前景岌岌可危。

所幸王柏融與火腿尚有1年合約，但若明年再打不好，無法爭取續約，就只能回到中職樂天桃猿隊了。

(中時 )