台北市場處公布10月批發市場蔬果農藥及魚貨添加物殘留抽驗結果，此次抽驗千件蔬果產品，有84件產品不符合規定，不合格率高達8.4％，並且有一件為第二次違規、一件已滿三次違規，被廢止供應人資格，市議員徐立信要求市府出面為民眾健康嚴加查察，以確保民眾健康不受影響。

徐立信指出，蔬果農藥殘留抽檢為民眾食安的第一防線，如今卻有高達8.4％的不合格率，簡直是把民眾的安危隨便放置，他呼籲商業處及北農加強檢驗違規供貨人貨品農藥殘留，以免繼續危及市民健康。

商業處指出，這次抽檢千件蔬果，其中不合格者的源頭來自彰化縣、雲林縣、南投縣、嘉義縣、宜蘭縣、屏東縣、台中市及高雄市等8個縣市。

北農表示，目前不合格蔬果都已依「批發市場供應人申請登記及管理要點」規定，通知停止供應10天，第二次違規，將強制停止供應一個月，若第三次將廢止供應人資格。

商業處指出，未來為防止不合格蔬果流入學校、團膳及市場，危及市民健康，將由產地源頭即開始管控，全臺產地於採收前即應由在地農政單位先行抽驗，至集貨場所仍應由在地農會及合作社場進行自主管控，運送到消費地批發市場由市場再進行抽驗，層層把關才能使民眾享用新鮮安全蔬果。

(中時 )