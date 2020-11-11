美國約翰霍普金斯大學11日統計，隨著新冠肺炎持續肆虐全美各地，德州以1,010,364起確診案例，成為全美首個確診病例數破百萬的州。德州在全美人口數排行榜位居第二，僅次於加州；然自3月以來，已逾百萬人確診感染，其中19,337人死亡。

據美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，德州已超越加州的感染人數；但這數字卻因無症狀感染者未接受篩檢，恐遭「低估」。

德州確診數破百萬。

德州官員指出，光10日一整天就新增10,865確診案例，創下單日新高紀錄；另有約6170起案例已住院，也創下8月18日以來新高。相較於7月15單日74起案例，如今感染數「不可同日而語」。德州衛生當局則證實，光10日就有94人死亡。

至於全美疫情部分，光10日全美便新增136,325起案例，為有史以來最高數字，也是全美連續第8天新增病例破10萬的紀錄。

《衛報》分析，雖然川普曾多次宣稱疫情正好轉，更揚言11月4日後新冠病毒的消息將自媒體「絕跡」；但事實證明，疫情不但沒好轉，更沒絕跡。報導中更分析，從民調來看在美國大選中支持川普的，多半關心經濟勝於疫情，而支持拜登的則更重視防疫。

耶魯大學研究人員更呼籲，有鑒於已有逾23.7萬名美國人死於疫情，逾1000萬人遭感染，未來幾周更可能是疫情再創高峰的關鍵點。人們應戴上口罩、保持社交距離。沒有人希望經濟再次遭到封鎖；但如果疫情再次擴張，經濟永遠沒有甦醒的一天。

研究人員強調，每個人都擔心大流行對經濟帶來傷害；但這種心態卻忽略防疫作為，反而是造成疫情再次流行的原因。

(中時新聞網)