放火仙人跳事件當事人現身說法 ! !

知名YouTuber放火，今年中秋到身材火辣的JKF女郎青青家中過夜，不僅青青的陳姓男友發現，還火大拍下裸照，並恐嚇勒索25萬。事後放火拍片澄清與青青只是借住關係，事先更完全不知道青青有男友，然而稍早青青男友也現身YouTuber「勾起你心中的惡」影片，親自還原事情經過，更痛斥放火不是第一次來他與青青的同居處，而是第二次來。

陳男在影片中透露自抓包放火在家中過夜後，就與青青完全沒有聯絡，徹底斷開這交往2個月的短命戀情，也稱放火付的25萬，目前放在朋友那邊，「我朋友幫我處理的，我不想再管這些有的沒有的。」

那有沒有認為自己做錯事？陳男說事出必有因，如果今天放火沒去他家，他也不用這樣對放火，直言最生氣的一點，是放火當天說「他這次不是第一次來，是第二次來」，因為他認為正常男生看到一個女生家裡有男生衣物，就不會來第二次了，更爆料放火被他抓到的當下，只穿著一條內褲在床上，床旁邊還一堆用過的衛生紙。

雖然陳男講起這段經歷，怒氣未平，但他最終還是為自己造成的錯誤示範，在鏡頭面前鞠躬道歉，「我是陳男，我願意為我造成社會大眾觀感不佳而道歉，對不起。」

然而陳男說詞，就引發網友兩極評論，有人訝異「交往一兩個月，就來兩次歐買尬」、「哈哈整個被青青耍的不要不要的這兩個苦主」，但也有不少人認為陳男說法漏洞百出「你被綠帽了，然後你朋友賺了25萬？」、「邏輯超崩啊，說要用錢解決，結果錢到現在都在朋「」那邊，自己沒動，裝清高？編故事也好聽一點」、「一直跳針有男生衣物....我朋友單身也會在家裡放一些男生衣物呀！！！單身女子住外面不這樣會很危險呀！！！卡到逆」。

(中時新聞網)